В МЧС придумали новые правила проверок торговых центров

Все здания будут проверять целиком, а число профилактических рейдов и тренировок увеличат в несколько раз.

Законопроект расширяет полномочия Госпожнадзора. Сейчас проводятся процедуры согласования с органами власти и общественными организациями. В установленном порядке документы будут внесены в правительство.

Директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев рассказал, что пожарная безопасность ухудшается из-за некоторых бюрократических процедур.

Проблемы касаются случаев изменения наименования юридических лиц, а также дробления крупного бизнеса на малые предприятия для перехода на упрощенные схемы налогообложения и ухода от проверок на время «надзорных каникул», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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