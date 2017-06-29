В медиацентре Сочи презентовали курортный потенциал Азовского побережья

Возможности для отдыха и оздоровления журналистам представил Темрюкский район.

Темрюкский район — единственный муниципалитет в России, территорию которого омывают Черное и Азовское моря. Общая протяженность пляжей — более 250 км. По данным муниципального управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, в 2016 году в районе отдохнули более 1,6 млн человек.

В этом сезоне для туристов работают 325 объектов санаторно-курортного комплекса.

В районе расположены 18 действующих винзаводов, каждый из которых работает на собственном сырье. Среди отдыхающих пользуются популярностью фестивали «Таманская лоза», «Арбузный рай», байк-фестиваль «Тамань — полуостров свободы». Регулярные праздники проходят в этнографическом центре «Атамань». Сезон фестивалей начинается в мае и заканчивается в октябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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