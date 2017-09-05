В меню бортпитания «Аэрофлота» появятся блюда от лучших поваров России

Крупнейший российский авиаперевозчик приготовил для пассажиров бизнес- и комфорт-классов гастрономический сюрприз.

Теперь на всех рейсах «Аэрофлота» можно отведать произведения кулинарного искусства. Для того чтобы определить, чьи именно блюда достойны быть поданными во время перелетов, представители авиакомпании провели конкурс. Это первое российское состязание шеф-поваров в условиях жестких ограничений бортового питания.

«Наша главная цель — найти новые имена в российской гастрономии. Ради всего этого мы и затеяли первый кулинарный фестиваль «На высоте». Мы выбрали новые имена, которые за последний год совершили самый яркий прорыв, как по профессионализму, так и по каким-то событиям, премиям и прочему», — сказал основатель российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.

Восемь конкурсантов сошлись на кухне в борьбе за главный приз. Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток, Москва и Сочи — география участников охватывает почти половину страны. Задание не из простых. Нужно создать кулинарные шедевры: блюдо из мяса, птицы, рыбы и вегетарианское угощение. Усложняется работа регламентом. В нем прописан тот набор продуктов, которые допускаются на борт. В воздушном ресторане есть свои правила безопасности.

Одним из тех, кто боролся за право накормить пассажиров «Аэрофлота», был и Андрей Колодяжный из Сочи. На пробу жюри он представил курицу в подливе на основе кваса и чипсы из сельдерея, приправленные соусом из петрушки.

«Блюда должны быть простыми, но с какой-то изюминкой. Начинает, грубо говоря, голова так работать, думать о том, чтобы меню было очень интересным и в то же время простым», — сказал участник конкурса Андрей Колодяжный.

Жюри оценивало блюда вслепую. Каждому шедевру была выставлена оценка за вкусовые качества и внешний вид. Победителя определили по сумме баллов за три блюда. Лучший шеф-повар получил право лететь бизнес-классом в любую точку мира.

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