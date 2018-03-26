В мэрии Краснодара обсудили проверку торговых центров после пожара в Кемерове

Заседание 26 марта провел глава столицы Кубани Евгений Первышов.

«В кемеровском торговом центре из-за преступной халатности ответственных за пожарную безопасность произошла чудовищная трагедия — погибли более 50-ти человек. Необходимо, чтобы меры, направленные на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность в каждом торговом или развлекательном центре, каждом объекте массового пребывания людей были полностью реализованы. Постоянно проводились проверки работоспособности всех систем, навыки персонала. Только так мы сможем обеспечить безопасность жителей», — заявил мэр.

На совещании прозвучало, что Краснодар — лидер в ЮФО по количеству торгово-развлекательных центров. Первышов поручил в кратчайшие сроки проконтролировать выполнение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности не только торговых и развлекательных центров, но и других мест проведения массовых мероприятий.

Проверки пройдут в рамках работы межведомственной группы с участием представителей профильных служб и органов исполнительной власти региона под руководством первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание произошло в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека,16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали 84 человека. Среди них — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977 год, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003 год, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013 год, 37 жертв).

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