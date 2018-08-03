В мэрии Краснодара провели встречу с дольщиками ЖК «Форт Карасун»

На ней обсудили текущую ситуацию по завершению строительства двух проблемных 16-этажных домов по улице Сормовской.

Представители компании-застройщика ООО «КраснодарФинСтрой» рассказали, что в настоящий момент закуплены все необходимые материалы и технологическое оборудование для выполнения оставшихся работ.

«Дольщиков волнуют три вопроса. Первый — сроки завершения строительно-монтажных работ. Второй — подключение объектов к теплоснабжению и третий — подключение к электросетям. Сейчас вы заявляете о решении этих вопросов, поэтому в ближайшие дни докажите это. Вам необходимо провести встречу с дольщиками, показать инициативной группе всю документацию по закупке материалов и договоры с подрядчиками на монтаж технологического оборудования», — сказал, обращаясь к представителям застройщика, Владислав Ставицкий.

Дольщики «Форт Карасун» также встревожены тем, что работы на объектах ведутся с отставанием от графика. На некоторых этажах еще не выполнена стяжка пола, не обустроены места общего пользования, в нескольких подъездах до сих пор не установлены лифты.

Ставицкий потребовал организовать регулярные совместные посещения домов представителей застройщика вместе с инициативной группой дольщиков для контроля за ходом работ, чтобы люди могли сами убедиться в том, что сделано.

На встрече также обсудили вопросы, связанные с подключением жилых домов к сетям электро- и теплоснабжения. Представители «АТЭК» и «Кубаньэнерго» заверили, что готовы приступить к этой работе. Необходимые лимиты застройщик приобрел, однако для начала работ нужно завершить монтаж внутридомовых коммуникаций.

ЖК «Форт Карасун» расположен по улице Сормовской, 208. Литер 2.2 уже построен, но не сдан в эксплуатацию. Нет подключения к электроснабжению и теплоснабжению. Литер 2.3 готов на 85%. Возведена коробка здания, вставлены окна, двери. Идет внутренняя отделка помещений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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