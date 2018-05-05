В мэрии Новороссийска рассказали, как взыскать ущерб в случае укуса собаки

В соответствии с российским законодательством, хозяин собаки не несет уголовной и административной ответственности.

Исключения возможны, если доказать, что хозяин специально натравил свою обученную собаку, чтобы причинить вред здоровью.

Большинство дел, касающихся собак, регулируется гражданским законодательством. Хозяин на основании признанного судом иска компенсирует имущественный и моральный ущерб пострадавшего.

В памятке сообщается, что в случае укуса собаки следует сразу поговорить с ее хозяином, если он был рядом или не успел скрыться, и взять его контактные данные. Стоит попробовать отыскать свидетелей события.

После происшествия надо отправиться в травмпункт и зафиксировать наличие повреждений.

На следующий день можно пойти в отделение полиции и написать заявление о нападении чужой собаки. На основании заявления участковый должен будет как минимум провести с хозяином собаки беседу.

Пострадавший вправе взыскать денежный ущерб. Как правило, в рядовых ситуациях через суд можно получить от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Без суда сумма ущерба обычно бывает меньше, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Подробную инструкцию того, как действовать, если вас укусила собака, читайте здесь.

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