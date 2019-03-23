В мессенджере WhatsApp появится функция для выявления спама

Новая функция «Пересылка информации» станет доступна в бета-обновлении приложения.

Она будет доступна в разделе «Информация о сообщении». Используя эту функцию, пользователь будет знать, сколько раз сообщение было переслано. При этом расширенная информация появится только об отправленных сообщениях. Если пользователю интересно узнать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано, придется отправить его кому-либо еще.

Сообщения, которые были переадресованы более четырех раз, будут помечаться специальным символом. Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить спам, пишут «Известия».