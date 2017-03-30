В мессенджере Telegram появилась возможность звонить

Мессенджер Telegram в марте запустил функцию звонков.

Пока звонить могут только пользователи в Западной Европе, остальные регионы добавятся позже. Звонки работают на смартфонах с операционными системами iOS и Android в последней версии приложения/

По словам разработчиков, все звонки зашифрованы. Также можно установить ограничения на вызов, запретить звонить группе абонентов или отдельному пользователю.

Telegram добавил звонки одним из последних мессенджеров. Звонить можно в WhatsApp, Facebook Messenger, Skype и других приложениях. В отличие от Telegram в этих сервисах также доступны видеозвонки, сообщает «Медуза».

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