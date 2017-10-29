В мессенджере Telegram за месяц заблокировали 8,5 тыс. каналов за терроризм

Об этом 29 октября сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

«Только за этот октябрь мы заблокировали более 8,5 тыс. каналов, связанных с терроризмом», — написал Дуров в своем канале.

Программист рассказал об общих правилах поведения в мессенджере.

«Критика местных властей, борьба с текущим положением дел, политические дебаты — это хорошо. Однако пропаганда насилия и призыв к действиям, которые могут навредить невиновным людям, — это не годится», — уточнил программист.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что намерен обратиться к Дурову с призывом заблокировать каналы, в которых люди, в том числе подростки, размещают инструкции по созданию бомб и призывают к совершению терактов, сообщает ТАСС.

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