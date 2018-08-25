В мессенджере WhatsApp появятся платные сообщения

Речь идет о рекламных и сервисных сообщениях.

Мессенджер WhatsApp вводит платные сообщения для устранения «беспорядка» в чатах. В скором времени будут удалены истории переписок, фото и видео пользователей.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, они будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», — говорится в сообщении компании.

Эту функцию компания анонсировала еще в прошлом году. В компании подчеркнули, что не отразятся на защиту пользователей сквозным шифрованием, сообщает телеканал «360».

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