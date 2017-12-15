В Международном аэропорту Сочи открыли автоматизированный выход на посадку

Ожидается, что один турникет будет обслуживать до 15 человек в минуту, что значительно ускорит прохождение предполетных процедур.

Инновационная технология предназначена для самостоятельных пассажиров. Система осуществляет проверку пассажиров при посадке на авиарейсы, оснащена встроенным считывателем посадочных талонов, а также дисплеем для информирования путешественников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Такие системы установлены в зоне ожидания вылета внутренних авиарейсов и обеспечивают доступ пассажирам с ручной кладью на первом и втором выходах на посадку. Зарегистрированному пассажиру необходимо приложить посадочный талон штрих-кодом к сканеру на турникете Self-boarding gate. Створки откроются автоматически.

Кроме того, для выхода на посадку пассажиры могут просканировать 2D штрих-коды с посадочных талонов, выданных не только при регистрации в аэропорту, но и при онлайн-регистрации, распечатанных на принтерах, в киосках самообслуживания, либо мобильных посадочных талонов с экранов смартфонов.

Система также предоставляет авиакомпаниям информацию о местонахождении пассажиров через сканируемые посадочные талоны. Это помогает принять решение снять багаж опаздывающих пассажиров с воздушного судна. В следующем году запланировано внедрение пилотного проекта по самостоятельной сдаче багажа.

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