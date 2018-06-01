В межсезонье благодаря скидкам загрузка здравниц Кубани выросла на 7-10%

За январь-апрель 2018 года курорты региона приняли почти 2 млн туристов.

«Виден интерес предприятий: сейчас в программе уже 56 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением на черноморском и азовском побережьях, в степной зоне, предгорьях — все районы представлены. Мы ставили задачу увеличить загрузку предприятий, участвующих в реализации «Южной здравницы», на 7%. По итогам программы, в среднем так и получилось — в районе 7-10%», — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

Он уточнил, что в отдельных случаях турпоток вырос до 30%. В низкий сезон (за весну и осень) 2017 года турпоток на Кубани составил почти 3 млн человек, в то время как в 2016 году за такой же период он составлял около 2,5 млн туристов.

Чтобы туристам было удобнее выбрать здравницу, министерство готовится запустить специальный онлайн-ресурс, где опубликуют предложения здравниц конкретных районов. Перед покупкой путевки на нем можно будет узнать о процедурах, оборудовании и о том, на профилактике и лечении каких заболеваний специализируется санаторий, бальнеолечебница или пансионат с лечением, сообщает ТАСС.

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