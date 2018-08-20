В МФЦ Кубани начнут выдавать загранпаспорта нового образца

В Краснодаре 20 августа обсудили планы по развитию многофункциональных центров в регионе.

В этом году в МФЦ в населенных пунктах, где проживают больше 100 тыс. человек, планируется запустить услугу по выдаче загранпаспортов нового образца. Уже закупается необходимое для этого оборудование.

Также будет внедрено обслуживание комплексных запросов, когда для получения нескольких услуг человеку достаточно прийти один раз. Также по принципу «одного окна» будут работать и с представителями малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес — для меня это принципиально важно. Потому что они сегодня тоже дают оценку работы МФЦ. Нам важно, чтобы бизнес был максимально доволен, в том числе, сотрудничеством с МФЦ. Количество услуг, которые сегодня оказываются, должно расти», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

До конца года в Краснодарском крае откроют три центра оказания услуг малому и среднему бизнесу. Работать они будут на территории двух коммерческих банков. В дальнейшем сеть планируется расширять.

С начала года жители Кубани обращались в МФЦ около 3,5 млн раз. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что обслуживание населения необходимо привести к единому уровню как в крупных городах, так и в небольших станицах и поселках.

«98% опрошенных респондентов сказали, что они довольны деятельностью МФЦ в тех муниципальных образованиях, где они живут. Конечно, это хороший показатель. Но 2% недовольны. МФЦ в больших городах в больших городах — это один уровень, а вот в отдаленных станицах, хуторах, поселках — там по-разному. Наша задача очень простая: привести работу МФЦ края к единому высочайшему стандарту. Тогда мы уберем все эти жалобы. Мы добьемся 100-процентного одобрения жителями края работы МФЦ», — заявил глава региона.

Сейчас в каждом многофункциональном центре Краснодарского края оказывают около 200 государственных и более 10 тыс. муниципальных услуг.

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