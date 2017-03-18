В МИД РФ написали песню с честь воссоединения Крыма с Россией

Министерство иностранных дел РФ подарило крымчанам песню «Севастополь — знамя» в честь трехлетия воссоединения с Россией.

Ее опубликовала на своей странице в соцсети Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова. Автором песни стал сотрудник департамента информации и печати МИД Василий Харитонов, сын Владимира Харитонова, который сочинил слова песни «День Победы».

«Написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года, — отметила Захарова. — Спасибо вам за то, что верили в Россию даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели. За то, что не предали нашу с вами страну, нашу с вами историю и, конечно, свою мечту. За то, что, вернувшись к нам, вернули нам нас самих».

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. Около 97% граждан проголосовали за присоединение полуострова к России. Договор о вхождении в РФ республики и города федерального значения Севастополя подписали 18 марта.

Источник