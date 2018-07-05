В МИД РФ предложили поучаствовать во флешмобе к 200-летию Тургенева

05 июля в 19:23

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила пользователям сети публиковать отрывки из любимых произведений и интересные факты его биографии.

«Мы хотели бы предложить пользователям интернета принять участие во флешмобе, который будет посвящен памяти великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Он будет проходить под хештегом «200 лет Тургеневу». Пожалуйста, активно к этому мероприятию присоединяйтесь, выкладывайте отрывки из любимых произведений, интересные факты его биографии, ваше восприятие великого писателя», — сказала она.

Дипломатическая академия МИД России 10-11 июля в рамках гуманитарного проекта в области публичной дипломатии «Международный дипломатический форум» организует юбилейное мероприятие, литературный салон на тему «Россия — Запад в творчестве Ивана Тургенева», который пройдет в Баден-Бадене, где жил и работал Тургенев, а также в Цюрихе, сообщает ТАСС.

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