Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проходящий в эти дни в Вильнюсе саммит НАТО. Решение Вашингтона по кассетным боеприпасам, публичное унижение Украины, отсутствие внятного понимания происходящего потрясли даже опытных сателлитов США, а это саммит в Вильнюсе”, – написал во вторник в Telegram российский дипломат.

По словам Захаровой, “будет еще хуже”.

Главы государств и правительств 31 государства-члена НАТО во вторник собрались на месте проведения саммита НАТО в Вильнюсе. Финляндия впервые участвует в саммите Альянса в качестве полноправного члена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в ходе встречи лидеры стран НАТО примут важные решения.

Украина Чтобы приблизить ее к альянсу, будет усилена поддержка, будут одобрены новые оборонные планы НАТО и будут согласованы более масштабные оборонные инвестиции, сказал Столтенберг.