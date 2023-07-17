В МИД России рассказали о последствиях остановки зерновой сделки

Министерство выпустило заявление с изложением следующих шагов Москвы.

▪️Россия отменит гарантии безопасности судоходства и закроет морской гуманитарный коридор.

▪️Москва также восстанавливает режим «временно опасной зоны» в северо-западной части Черного моря.

▪️Совместный координационный центр в Стамбуле будет ликвидирован , сообщили в МИД России.

▪️«Без участия России «Черноморская инициатива» прекратит свою деятельность с 18 июля», — говорится в сообщении обзора, то есть Россия будет готова пойти навстречу требование смягчения санкций в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции.