В МИД Украины озвучили условия прекращения войны

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что союзники страны должны увеличить помощь в 10 раз, чтобы положить конец войне в 2023 году. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Андрей Мельник заявил, что Украина благодарна союзникам за военную помощь, но ее недостаточно. Он призвал страны Запада перейти оставшиеся «искусственные красные линии». Под этим политик имел в виду дальнобойное оружие и истребители. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше Украина будет нуждаться в оружии и боеприпасах.

Заместитель министра иностранных дел сообщил, что до сих пор есть ряд стран, которые воздерживаются от оказания военной помощи Украине. , следовательно, необходимо работать над украинской дипломатией.

«Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1 процент ВВП на поставку оружия в Украину», — написал дипломат.

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Он также выразил уверенность, что в мире есть необходимые ресурсы, чтобы закончить войну в 2023 году. Мельник сравнил нынешние боевые действия со Второй мировой войной, когда правительство США предоставило помощь по ленд-лизу на 50 миллиардов долларов. Однако в нынешних ценах объем помощи составляет около 700-800 миллиардов долларов.

“Наши союзники должны понимать масштабы этой войны, и помощь должна быть увеличена не менее чем в 10 раз от нынешнего уровня , — говорит Мельник.