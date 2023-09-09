В МИД Узбекистана выразили соболезнования семьям погибших при землетрясении в Марокко

“Мы глубоко опечалены известием о страшном землетрясении, произошедшем в Марокко и повлекшем преждевременную смерть сотен людей и массовые разрушения. Выражаем глубочайшие соболезнования главе МИД Марокко господину Нассеру Бурите, а также членам семей всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим”, – сообщили в министерстве.

Последние новости По имеющимся данным, это произошло в ночь на 9 сентября, после 23:00 по местному времени, в горах Высокого Атласа в центральной части Марокко. По данным Марокканского национального института геофизики, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горной местности в 70-80 километрах от города Марракеш.

В результате землетрясения погибли 1037 человек, получили ранения 1204 человека, из них 721 человек находятся в тяжелом состоянии.