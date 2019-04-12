В Микрорайоне Гидростроителей осветят три улицы

Об этом рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с жителями микрорайона.

Освещение отсутствует на улицах Автолюбителей, Артезианской, Снесарева. На основании заявлений жителей домов, расположенных на этих улицах, специалисты администрации сделали расчет необходимых средств, чтобы построить эти сети. По словам главы города Евгения Первышова, дома там уже давно построены и сданы в эксплуатацию, но люди продолжают жить без уличного освещения.

«Нужные средства мы можем выделить уже в этом году. Поэтому в ближайшее время, при поддержке депутатов городской Думы, внесем в бюджет соответствующие изменения, чтобы начать проектирование уже в этом году. И постараемся выполнить строительство сетей уличного освещения до конца 2019 года», — сказал Первышов.

По словам председателя гордумы Краснодара Веры Галушко, этот вопрос будет внесен в повестку на ближайшее заседание депутатов. Планируемая сумма, которую выделят на строительство сети уличного освящения в микрорайоне Гидростроителей, составляет 14,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.