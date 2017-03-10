В микрорайоне Гидростроителей Краснодара построят школу на 1,1 тыс. мест

Мэр Краснодара Евгений Первышов 10 марта обсудил с участниками совещания вопросы развития микрорайона Гидростроителей.

Основными задачами стали строительство объектов социальной сферы, развитие улично-дорожной сети, комплексное благоустройство территорий.

«Сейчас микрорайон Гидростроителей — один из крупных жилых районов, который требует повышенного внимания. Цель нашей встречи — обсудить существующие проблемы и найти пути решения. Необходимо, чтобы работа по приведению в порядок территории микрорайона шла на системной основе, прежде всего, с учетом мнения жителей и участием строительных компаний, которые ведут здесь застройку», — сказал глава города.

Глава администрации Карасунского округа Николай Хропов сообщил, что ранее был разработан план развития микрорайона. Сейчас он требует серьезной корректировки. С учетом строящихся и уже введенных в эксплуатацию домов численность жителей может вырасти на 40 тыс. человек. По его словам, образовательные и медицинские объекты социальной инфраструктуры перегружены. В связи с этим в микрорайоне предусмотрено строительство школы на 1,1 тыс. мест на проспекте имени Писателя Знаменского и быстровозводимой пристройки к СОШ № 46. Запланировано возведение детских садов на улице Автолюбителей, имени Валерия Гассия, проспекте имени Писателя Знаменского. Возведение объектов будет осуществляться в том числе и за счет компаний, ведущих строительство в этом микрорайоне.

Участники совещания обсудили возможность достройки заброшенного здания на проспекте Писателя Знаменского, 3, принадлежащего Минобороны РФ. Первышов поручил проработать возможность передачи здания в краевую или муниципальную собственность, а также дальнейшее решение вопроса по его достройке.

На мероприятии рассмотрели развитие дорожной сети микрорайона, строительство тротуаров и сетей уличного освещения. Задачи по строительству новых дорог и тротуаров должны взять на себя застройщики.

«Микрорайон должен быть благоустроен, этого ждут жители. Строительные компании брали на себя обязательства по его развитию и благоустройству. Они должны эти обязательства выполнить. Нужно собирать руководителей компаний-застройщиков и проводить с ними соответствующую работу», — сказал мэр.

Первышов рассказал, что ближайший выездной прием вице-мэров пройдет в микрорайоне Гидростроителей. Выездные приемные будут работать по различным адресам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодара в апреле 2016 года заявляли, что покупать у Минобороны недостроенную поликлинику с большим количеством нерешенных проблем не имеет смысла, так как такие же расходы могут потребоваться и на строительство нового учреждения. Арбитражный суд Краснодарского края 6 мая 2016 года не удовлетворил иск властей краевого центра о сносе детской поликлиники в микрорайоне Гидростроителей.

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