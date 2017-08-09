В Минэнерго дали рекомендации сетевым компаниям юга из-за жары

Из-за аномальных температур Кубань ежедневно бьет рекорды потребления энергии.

Накануне, по данным регионального диспетчерского управления энергосистемы региона, был зафиксирован исторический максимум по потреблению электричества — 5 тыс. 32 мегаватт. Сети могут не выдержать такой нагрузки.

«Сетевым компаниям и администрациям Республики Крым и Краснодарского края следует провести следующие мероприятия: не проводить плановых и неплановых ремонтных работ системообразующей сети; максимально использовать резервные источники систем электроснабжения (РИСЭ); провести тепловизионный контроль контактных соединений наиболее загруженных элементов электрической сети», — сказано в поручении Минэнерго.

Энергетики просят жителей снизить потребление энергии: не включать одновременно несколько кондиционеров в квартирах, реже пользоваться электроприборами.

Кубанские энергосети с конца июля работают в особом режиме. До конца недели ситуация вряд ли кардинально поменяется. Об этом говорят и синоптики.

«С каждым днем к выходным температуры будут понижаться. Выходные будут сухие и теплые, но не аномально жаркие», — пояснил начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Долгожданная прохлада придет на следующей неделе, когда на Кубань надвинется холодный фронт. При этом усилится ветер. Его порывы будут достигать 17 м/с.

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