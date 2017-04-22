В Минфине предложили ввести НДФЛ на доходы от вкладов

Замминистра финансов Илья Трунин, отвечающий за налоговую политику, в апреле выразил мнение, что доход от депозитов следует облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Об этом он сообщил в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему мы такой вид доходов не облагаем вовсе. Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних — 10, 15, 20 тыс. рублей в месяц — с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше? И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения», — сказал Трунин.

Сейчас доходы по вкладам в российских банках облагаются подоходным налогом, только если ставка банка на 5% превышает ключевую ставку ЦБ, сообщает РИА «Новости».

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