В Минфине РФ появился департамент по противодействию санкциям

Об этом 27 сентября сообщили в ведомстве.

Временно исполняющим обязанности директора департамента контроля за внешними ограничениями назначили Дмитрия Тимофеева.

Департамент будет заниматься межведомственной координацией по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний. Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры.

Штатная нового департамента составит 35 человек и не повлияет на общий размер штатной численности министерства.

Дмитрий Тимофеев с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. Работал аналитиком в инвестиционных компаниях с 1999 года, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступили в силу 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными. Власти России разработали ответ на новые санкции США.

Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России, они будут действовать до 15 марта 2019 года. Китай предложил России объединить усилия против санкций США.

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