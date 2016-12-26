В Минобороны опровергли информацию о спасжилетах на пассажирах Ту-154

В Минобороны РФ 26 декабря прокомментировали информацию о спасательных жилетах на телах пассажиров самолета Ту-154, упавшего недалеко от Сочи.

В ведомстве эту информацию назвали слухами и постыдными инсинуациями, заявив, что она не соответствует действительности, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что на нескольких погибших пассажирах самолета Ту-154, которых нашли после авиакатастрофы в районе Сочи, были надеты спасательные жилеты. По словам источника, люди готовились к эвакуации.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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