В Минобороны РФ не подтвердили авиаудар по складу химоружия в Сирии

В Минобороны России 13 апреля сообщили о том, что не имеют информации о гибели людей в результате авиаудара международной коалиции в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолетов международной коалиции в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля», — сказал Игорь Конашенков.

В свою очередь международная коалиция во главе с США заявила, что не наносила авиаудар по складу боевиков террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ) с химоружием в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, по заявлению командования ВС Сирии, погибли сотни человек.

«Коалиция не проводила ударов в этой области и в это время. Заявление сирийцев является неправильным. Вероятно, это преднамеренная дезинформация», — цитирует официального представителя штаба операции полковник американских ВВС Джона Дорриана ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», ВС Сирии 13 апреля сообщили о том, что при авиационном ударе по складу с химоружием, принадлежащем ИГИЛ (запрещена в России), погибли несколько сотен человек, в том числе мирные жители.

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