В Минобороны РФ рассказали о сбитых украинских ракетах С-200

Министерство обороны РФ заявило сегодня, что Украина пыталась атаковать Россию зенитными ракетами С-200, “переделанными в ударный вариант” …сбили или отклонили четыре ракеты, летевшие по целям в их провинциях. При этом сообщается, что одна из ракет была нацелена на Крымский мост.

Власти Украины о таком обстреле не сообщали.

Интересно, что для первого Через некоторое время после восстания Евгения Пригожина начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов появился в ролике на Telegram-канале Минобороны России — он услышал новость об уничтожении ракет.