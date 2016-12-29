В Минобороны сообщили о семи версиях авиакатастрофы Ту-154

На пресс-конференции, посвященной работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших, 29 декабря сообщили о семи версиях авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем.

«Приоритетной версии нет. В начале работы было более 15 версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», — пояснил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что «они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы — сдвиг ветра и орнитологический».

В ведомстве подчеркнули, что версия теракта не исключена. Но следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет. Комиссия рассчитывает найти причину крушения Ту-154 в течение месяца.

Министр транспорта Максим Соколов добавил, что версия теракта не рассматривается в качестве основной, сообщает ТАСС.

Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что не исключено механическое воздействие на Ту-154

«Теракт — это же необязательно взрыв, могло быть и механическое воздействие. Такая версия тоже рассматривается комиссией», — цитирует собеседника РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», к утру 29 декабря на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза. Также подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

Источник