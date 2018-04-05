В Минобрнауки назвали минимальный балл ЕГЭ для получения золотой медали

В ведомстве сообщили, что теперь необходимо получить не менее 70 баллов по обязательным учебным предметам.

Золотые медали выпускникам школ будут выдавать не только за отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, но и при сдаче обязательных ЕГЭ как минимум на 70 баллов.

Ранее начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что со следующего учебного года школьные медали планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена.

«Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов», — отметили в пресс-службе.

«Мы столкнулись с тем, что значение медали — как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда — традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения — большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям», — цитирует главу ведомства Ольгу Васильеву ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани в 2018 году будут открыты 129 пунктов сдачи Единого госэкзамена. Три из них уже работают в Краснодаре на досрочном этапе. Первый экзамен основного этапа ЕГЭ стартует 28 мая.

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