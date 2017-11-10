В Минобрнауки опровергли информацию о выселении студентов из общежитий перед ЧМ-2018

В ведомстве отметили, что практика размещения полицейских на базе общежитий вузов при проведении массовых мероприятий является распространенной и не нарушает учебного процесса.

В Министерстве образования и науки пояснили, что распространенная в СМИ информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018, не соответствует действительности.

Ряд мест в студенческих общежитиях летом ежегодно высвобождается по естественным причинам. Это связано с отъездом учащихся во время каникул. Все образовательные организации будут строго следить за соблюдением прав своих студентов, включая тех, кто остается на проживании. Принудительного выселения студентов не будет.

Однако, по данным ведомства, учебные планы будут скорректированы. По поручению Правительства РФ специалисты разработали и направили в ряд подведомственных образовательных организаций рекомендации по корректировке учебных графиков во время проведения ЧМ-2018. Рекомендации составили с учетом всех требований и норм законодательства в сфере образования и соблюдением всех прав студентов, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что студентов перед ЧМ-2018 выселят из общежитий, их места займут полицейские. Сообщалось, что руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске уже начало менять учебные программы и расписание экзаменов, чтобы студенты успели выехать до начала чемпионата.

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