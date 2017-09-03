В Минобрнауки РФ предложили расширить перечень олимпиад для школьников

В ведомстве предложили включить в перечень олимпиад и конкурсов, направленных развитие спортивных, интеллектуальных и творческих способностей, 191 состязание.

В пояснительной записке сказано, что «предложения в Перечень мероприятий, победители и призеры которых становятся претендентами на получение грантов, направляли не только федеральные государственные органы, но и госкорпорации, государственные компании и другие организации, что позволило включить в указанный перечень большое количество мероприятий разнообразных направлений».

В перечень олимпиад школьников, которые будут давать льготы при поступлении в вузы, предлагается включить 97 состязаний. В проекте есть, например, Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик Российской Федерации, олимпиады «Кодекс знаний», «В начале было Слово…», олимпиада «Изумруд».

Сейчас в перечне 88 позиций. Все эти олимпиады и конкурсы дают возможность получить льготы при поступлении в вузы. Олимпиады разделены по уровням. Всего таких уровней три, в зависимости от этого и дается льгота. Самые ценные олимпиады — первого уровня. Победители и призеры могут быть зачислены в вузы вне конкурса. В перечне на этот учебные год, где также есть предложения по уровням, самые большие льготы могут дать олимпиады «Ломоносов», «Покори Воробьевы Горы», «Высшая проба», Московская олимпиада школьников, Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии и другие, пишет «Российская газета».

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