В Минпромторге опровергли создание госсистемы продажи подержанных машин

30 мая в 13:33

Ведомство не разрабатывает проект по введению обязательной автоаукционной платформы.

В рамках утвержденной правительством дорожной карты по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях «Автонет» предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс в ноябре 2018 года.

Речь идет о снятии административных барьеров, которые сейчас мешают юридическим лицам, в том числе автомобильным дилерам, легально участвовать в сделках по купле-продаже автомобилей с пробегом.

Ряд СМИ накануне опубликовали со ссылками на неназванные источники информацию, в которой шла речь о том, что в России будет создана система государственных аукционов по продаже подержанных машин. Утверждалось, что якобы только через них можно будет реализовывать б/у автомобили.

Минпромторг подчеркнул, что вопросы создания электронных площадок или других инструментов для осуществления аукционной торговли автомобилями с пробегом будут решаться участниками рынка самостоятельно. Необходимости осуществлять нормативное правовое регулирование в этой области нет.

В НТИ «Автонет» также опровергли возможный запрет на куплю-продажу подержанных автомобилей и создание единой электронной аукционной платформы, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России создадут Единую электронную базу данных автомобилей.

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