В минсельхозе Краснодарского края наградили лучших сотрудников КубГАУ

Кубанский государственный аграрный университет в этом году отмечает 95-й день рождения. С праздником вуз поздравили в министерстве сельского хозяйства края.

Там состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Они получили почетные грамоты из рук и. о. министра сельского хозяйства Кубани Сергея Орленко. Аграрный университет — один из крупнейших в стране. Его выпускники работают не только на Кубани, но и по всему миру.

«У нас учатся студенты из 55 стран, со всего мира. Везде востребованы специалисты такого уровня, которых могут подготовить именно наши педагоги», — сказала проректор по международной и молодежной политике КубГАУ Татьяна Полутина.

С момента основания вуз подготовил больше 130 тыс. специалистов. Ученые Кубанского государственного аграрного университета каждый год представляют новые разработки в области сельского хозяйства, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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