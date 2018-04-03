В минсельхозе края прошло селекторное совещание со всеми районами края

Ключевая тема — найти места зимовки коричнево-мраморного клопа и уничтожить, пока вредитель находится в спячке.

Для этого в каждом муниципалитете созданы рабочие группы. Специалисты обследуют все: заброшенные здания, чердаки и хозпостройки. Сотрудники Россельхознадзора накануне проверили все районы края, ликвидировали десятки тысяч вредоносных насекомых, больше всего — в Сочи и Туапсе.

Кроме того, 2 апреля был введен запрет на ввоз овощей из Абхазии. Там настоящее нашествие мраморного клопа. Чтобы остановить его распространение, закрыли границу.

«Сегодня мобилизированы все силы и средства для того, чтобы механическим способом ликвидировать возросшую численность, которая имеется на территории края, особенно на побережье», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

На сегодняшний день мраморный клоп — один из основных вредителей для злаковых культур, орехов, овощей, фруктов и ягод. На спасение будущего урожая осталось чуть больше недели. По словам ученых, насекомое выйдет из спячки в середине апреля.

Сотрудники минсельхоза призывают фермеров, владельцев ЛПХ и всех жителей Кубани не дожидаться специальной комиссии, а проверить свои подворья самостоятельно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани начали проводить рейды по борьбе с коричнево-мраморным клопом.

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