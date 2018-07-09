В минсельхозе Кубани начали прием заявок на получение субсидий

Получить деньги от властей с 9 июля могут начинающие фермеры.

Специалисты сейчас собирают документы претендентов, потом внимательно будут изучать потенциал их бизнеса и решат, кому грант от минсельхоза больше всего необходим.

Пока рассчитывать на материальную поддержку могут те фермеры, которые решили заниматься животноводством. Причем не важно, разводят они крупный рогатый скот, кроликов или птицу. Конкурс на государственные субсидии призван увеличить число фермерских хозяйств в крае, а деньги могут стать хорошим трамплином для тех, кто решил работать на земле.

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