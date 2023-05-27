В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ

30 мая в Исполнительном комитете СНГ состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и иных органах Содружества .tadi.

По сообщению Исполкома, в заседании примет участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Постоянные представители Правительства СНГ пройдут в Сочи 8 июня намерен обсудить подготовку к предстоящему заседанию совета директоров. В проекте повестки дня собрания 15 вопросов. Участники СНГ обменяются мнениями по тематике экономического сотрудничества в рамках Содружества, рассмотрят проекты концепции развития производственной кооперации и комплекса мер по ее реализации до 2030 года, сотрудничества по обмену данными мониторинга, подпишут соглашения о принимает решение о проведении спартакиады среди детей-инвалидов по вопросам радиационной обстановки и документирования вынужденно выселенных лиц, утверждает перечень молодежных столиц СНГ на ближайшие три года.

От этого, кроме того, постпреды рассмотрит предложения в проект повестки дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и Совета глав государств, которые пройдут осенью в городе Бишкек.