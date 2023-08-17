В Минске состоялась встреча министров обороны Беларуси и Китая

Как сообщает БЕЛТА, в Минске состоялись переговоры министров обороны Беларуси и Китая Виктора Хренина и Ли Шаньфу.

Встреча прошла в Доме центральных офицеров в Минске.

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Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Хренин отметил, что отношения между Беларусью и Китаем строятся на основе дружбы и взаимного уважения.

Глава Минобороны КНР отметил, что китайско-белорусское сотрудничество будет последовательно развиваться и продвигаться вперед.