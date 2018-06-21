В Минтрансе РФ опровергли слухи о нехватке бесплатных билетов на поезда во время ЧМ‐2018

Об этом 21 июня рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

«На сегодняшний момент мощностей по бесплатным билетам достаточно. Однако по бесплатным билетам мы ограничены условиями взаимодействия с ФИФА», — отметил он.

В перевозке болельщиков и гостей ЧМ-2018 участвуют 734 бесплатных поезда. Они способны вместить около 450 тыс. человек. Более 100 тыс. пассажиров уже совершили путешествие на 223 железнодорожных составах.

Сейчас 90% бесплатных билетов на матчи отборочного тура уже забронированы. Что касается матчей плей-офф, то на них имеется бронь в количестве 68%. По словам министра, последняя цифра обусловлена тем, то что болельщики не могли заранее предугадать результат игр, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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