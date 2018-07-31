В Минтрансе РФ скорректируют проект сухогрузного порта Тамань

Инвестиции в строительство объектов сократятся с 79,8 млрд рублей до 72,4 млрд рублей.

Скорректированная мощность порта составит 91,5 млн т в год. Площадь акватории уменьшится с 3 млн до 2,3 млн кв. м. Предусмотрено строительство двух угольных терминалов по 12 млн т, а также терминал минудобрений и серы на 11 млн т.

Наиболее крупные проекты — публичный зерновой терминал на 20 млн т и контейнерный терминал. Предусмотрены мощности по перевалке горячебрикетированного железа на 6 млн т и железорудного сырья на 5 млн т и терминал нефтепродуктов на 4,5 млн т.

«Роснефть» сохраняет планы по реализации проекта бункеровочного терминала, в «Металлоинвесте» говорят, что компания заинтересована в развитии порта. Подтверждают интерес и в «Еврохиме», но ждут от Минтранса деталей создания инфраструктуры.

В ведомстве на 31 июля намечено совещание о прогнозных видах грузов и маршрутах перевозок в направлении сухогрузного района морского порта Тамань, пишет «Коммерсантъ».

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