В Минтруде призвали усилить контроль над расходованием маткапитала

В Министерстве труда и социальной защиты РФ в марте предложили усилить контроль над расходованием материнского капитала на приобретение жилья.

Ведомство предлагает исключить из числа операторов этих средств организации, неподконтрольные Банку России и госорганами. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Мы продолжаем практику усиления контроля над расходованием денег материнского капитала на приобретение жилья. В 2015 году из числа операторов средств маткапитала исключили микрофинансовые организации. Новым законопроектом мы предлагаем исключить такие организации, как ПАО, ОАО, ЗАО», — пояснил глава ведомства.

По его словам, отсутствие контроля над такими организациями влечет факты незаконного расходования средств маткапитала, сообщает ТАСС.

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