С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ.

Они предоставляют работникам дополнительный оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации. Им можно воспользоваться раз в три года.

Люди предпенсионного возраста имеют право на два дня такого отпуска ежегодно. Обязательно ли это должны быть два дня подряд, Трудовой кодекс не регламентирует.

Кроме того, согласно документу, работник не обязан документально подтверждать прохождение диспансеризации, сообщает РИА «Новости».

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