В Минтруде РФ допустили переход на электронные трудовые книжки

Министерство труда и социальной защиты России готово изучить предложение Сбербанка по переходу на электронные трудовые книжки.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

«Идея перехода на электронный кадровый документооборот, безусловно, заслуживает внимания, и мы готовы рассмотреть и изучить предложения Сбербанка. При этом важно учесть интересы не только работодателей, но и работников, в первую очередь с точки зрения защиты их трудовых прав», — заявили в министерстве.

В Федерации независимых профсоюзов сказали, что считают отказ от бумажных трудовых книжек преждевременным до тех пор, пока не будет обеспечена абсолютная надежность электронной системы хранения данных.

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский также заявил, что по его мнению, сейчас удобных надежных баз данных, комфортных для граждан, пока нет, сообщает «РИА Новости».

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