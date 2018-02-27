В Минтруде РФ пересмотрят перечень запрещенных для женщин профессий

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин пояснил, что из списка какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются.

В газете «Гудок», принадлежащей РЖД, появилась статья «Женщинам дали важный совет». В ней говорится о том, что руководство РЖД выступает за изменение перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин.

Сейчас этот перечень утверждается правительством. Он включает ряд вредных производств и отраслей. Действующий в настоящее время документ был утвержден в 2000 году.

В РЖД предлагают, чтобы такие перечни создавали сами работодатели по согласованию с профсоюзами. Одним из аргументов стало то, что женщинам сейчас запрещено быть машинистами и помощниками машинистов, хотя в авиации подобных запретов нет, сообщает «Интерфакс».

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