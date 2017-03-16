В Минздраве опровергли запрет на свободную продажу сигарет к 2035 году

Разработчики антитабачной концепции в Минздраве РФ утверждают, что не включили запрет на свободную розничную продажу сигарет с 2035 года в доработанную версию документа.

Об этом 16 марта сообщил руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай. Он отметил, что ряд специалистов предлагали установить конкретную дату запрета свободной продажи табака.

«Однако такое предложение на текущий момент не нашло широкой экспертной поддержки и по этой причине не включено Министерством в актуальный текст проекта концепции», — пояснил Салагай.

Он добавил, что одна из основных задач антитабачной политики во всем мире — формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем этого товара с рынка.

В Минздраве РФ уточнили, что имеющийся в распоряжении ОП проект является одной из рабочих версий документа. Окончательная версия будет представлена в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что в доработанной версии антитабачной концепции предложили к 2035 году признать табак товаром, запрещенным к свободной продаже, а также снизить распространенность потребления табака среди населения РФ до 1%.

В Министерстве здравоохранения РФ в январе подготовили концепцию, которая предполагала наносить маркировку о вреде курения не только на пачки, но и на сами сигареты, расширить перечень мест, где будет запрещено курить, и увеличить рабочий день курящих сотрудников на время перекуров. А также концепция предполагала запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2014 года. Позже Минздрав решил отказаться от этой инициативы.

Минэкономразвития считает, что подготовленный Минздравом проект концепции госполитики противодействия потреблению табака сложнореализуем и нарушает Конституцию РФ.

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