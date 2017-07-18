В Минздраве предложили запретить беспошлинную продажу сигарет в duty free

В Евразийской Ассоциации Duty Free такой запрет считают избыточным.

Об этом сообщила исполнительный директор Евразийской Ассоциации Duty Free Фатима Дзоблаева, выступая на экспертном совете ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

«В концепции предлагается запрет на беспошлинные продажи [сигарет], то есть они будут продаваться по полной цене с оплатой налогов, акцизов и таможенной пошлины», — сказала Фатима Дзоблаева.

В Минздраве подтвердили, что такое предложение действительно есть в проекте концепции.

В Ассоциации такой запрет считают избыточным, поскольку, по мнению ее членов, он не приведет к снижению потребления табака, а существующих правил продажи табачной продукции достаточно для контроля за ситуацией.

«Выкладка, реклама, информация о вреде курения на пачке сигарет имеется, запрет на курение в аэропортах действует, продажа в аэропортах идет только по посадочному талону и паспорту. Соответственно, совершеннолетним продать табак невозможно. Любые меры и запреты должны иметь достижимую цель, и запрет беспошлинных продаж не приведет к достижению целей снижения табакокурения», — цитирует слова Фатимы Дзоблаевой ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник