В минздраве прокомментировали гибель девочки в Армавире из-за сепсиса

Ребенок скончался в феврале 2018 года. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«В связи с появившейся информацией о гибели ребенка в Армавире, министерство здравоохранения Краснодарского края сообщает, что родители несовершеннолетнего обратились за консультацией в поликлинику с жалобами на одышку, вялость, повышенную температуру до 39 градусов и неоднократное носовое кровотечение у ребенка ночью. В поликлинике им выдали направление на госпитализацию в больницу Армавира. Однако от предложенной помощи по транспортировке из поликлиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личного транспорта. Они направились не в больницу Армавира, а в соседний регион — по месту жительства, где ребенок скончался», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

В минздраве добавили, что за оказанием медпомощи в больницу Армавира родители девочки не обращались. Медики оказывают необходимое содействие следственным органам.

По версии следствия, 17 февраля жительница Ставропольского края обратилась в МБУЗ «Детская городская больница» с жалобами на то, что у ее малолетней дочери на протяжении нескольких дней повышенная температура. Ребенка осмотрели врачи, после этого отправили женщину с дочкой домой. Спустя непродолжительное время ребенок скончался. Согласно выводам судебно-медицинского исследования причиной смерти стал сепсис, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следствие назначило комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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