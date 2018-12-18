В Минздраве РФ дали советы по выбору алкоголя в новогоднюю ночь

По словам экспертов, белое сухое вино нанесет наименьший вред организму.

Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн. Он отметил, что белое сухое вино — наиболее легкое для печени. Брюн добавил, что не стоит пить крепкие напитки.

Он уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень.

Выпивать ночью вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в это время, что приводит к повышению алкогольного токсикоза, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роскачество дало рекомендации по выбору мандаринов. Также представители ведомства рассказали, как выбрать качественное вино и как правильно читать этикетку, дали советы по выбору красной икры.

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