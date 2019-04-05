В Минздраве РФ предложили наказывать за призывы к отказу от прививок

Ведомство готовит пакет законопроектов, которые предусматривают запрет на распространение подобной информации.

Как сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева, Минздрав введет запрет на публичные призывы к отказу от вакцинации, а также ответственность за публикацию таких обращений.

Она отметила, что через СМИ, интернет и религиозные секты наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая не является объективной и подрывает доверие людей. Это негативно влияет на эффективность мероприятий по иммунопрофилактике.

Проект закона подразумевает под призывами «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».

Ответственность за нарушение запрета будет предусмотрена проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Комитет Госдумы по охране здоровья 11 апреля проведет круглый стол на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий», сообщает ТАСС.

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