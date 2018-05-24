В Минздраве РФ предложили поднять возраст совершеннолетия до 21 года

Об этом 24 мая заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева в рамках Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, возраст наступления совершеннолетия в России следует поднять до 21 года, а до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака.

«Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе. До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница», — отметила Яковлева.

Она добавила, что здоровье для долголетия нужно закладывать с рождения, чтобы болезни как можно дольше не развивались, пишут «Известия».

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