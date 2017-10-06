В мире за год в вооруженных конфликтах погибли или пострадали 8 тыс. детей

Об этом говорится в ежегодном докладе генсека ООН Антониу Гуттериша «Дети и вооруженные конфликты».

Данные опубликовало агентство Associated Press. Всего в вооруженных конфликтах по всему миру жертвами или пострадавшими стали 8 тыс. детей. Информацию представили за 2016 год.

Отмечается, что в Афганистане погибли или получили ранения около 3,5 тыс. детей. Показатель является рекордным для этой страны.

В докладе говорится, что число жертв и пострадавших среди детей в вооруженных конфликтах в Сомали и Сирии увеличилось в два раза по сравнению с 2015 годом. По информации ООН, в 2016 году в Сирии погибли или пострадали около 2 тыс. детей, в Сомали — 1,3 тыс. детей.

Еще около 1,3 тыс. детей погибли или пострадали в результате конфликта в Йемене, сообщает «Интерфакс».

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